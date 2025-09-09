21 жастағы жігіт алаяқтарға 4 миллион теңгесін аудара жаздады

Алматыда полиция 21 жастағы жігітті интернет-алаяқтардың арбауынан құтқарып, 4 млн теңгені сақтап қалды. Қазір күдіктілерді іздеу шаралары жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Алматы қаласы Алмалы ауданының полицейлері ірі көлемде интернет-алаяқтықты тоқтатты. Кезекші бөлімге жергілікті тұрғындар жүгініп, 21 жастағы ұлдарының жоғалып кеткенін хабарлаған. Жас жігіт өзімен бірге алтын бұйымдар мен жинаған ақшаны алып, үйінен шығып кеткен. Ол бірнеше сағат бойы байланысқа шықпаған. Ата-анасы оның компьютеріндегі күмәнді хат алмасуды байқап, бірден полицияға жүгінген.
Полиция қызметкерлері жігіттің орналасқан жерін анықтап, оның интернет-алаяқтардың ықпалында болғанын анықтады. Алаяқтардың нұсқауымен ол ақшаны аудару бойынша нақты қадамдар жасап жатқан. Ол жоғалтып ала жаздаған сома 4 миллион теңгеден асты. Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында отбасының жинаған қаражатын сақтап қалу мүмкін болды.
Алаяқтар азаматтарды түрлі қауіпке толы тізбектерге тарту үшін психологиялық қысым мен алдауды жиі қолданады. Күмәнді жағдай байқалған кезде бірден полицияға жүгіну өте маңызды. Бұл жағдайда біз жас жігіттің орналасқан жерін шұғыл анықтап, заңсыз әрекеттердің жолын кестік. Қазір алаяқтыққа қатысы бар адамдарды анықтау және ұстау шаралары жүргізілуде, - деді Алмалы аудандық полиция басқармасының жедел кезекшісі Әділет Слямбаев.
Жігіттің әкесі ұлының бейтаныс адамға қалай ақша аудармақ болғанын байқағаны жайлы айтты.
Біз ұлымыздың бейтаныс адамдармен хат алмасып, олардың нұсқауымен ақша аудармақ болғанын байқадық. Дереу дабыл қағып, полицияға бардық. Осы жерде бізге көмектесті, баламызды жылдам тауып, алаяқтықтың алдын алды. Полиция қызметкерлеріне кәсібилігі мен қолдауы үшін алғыс айтамыз, – деді ол.
Алматы полициясы қала тұрғындарын қырағы болуға, күмәнді интернеттегі таныстарға сенбеуге шақырады. Алаяқтық белгілері байқалған жағдайда ішкі істер органдарына дереу хабарласу қажет.