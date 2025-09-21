21 қыркүйекке арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау орындары доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу-сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz мәліметінше, Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам келесідей:
- доллар: сатып алу — 541,14 теңге, сату — 543,12 теңге;
- еуро: сатып алу — 635,82 теңге, сату — 639,85 теңге;
- рубль — 6,38–6,51 теңге аралығында.
Астанадағы айырбастау орындары:
- доллар: сатып алу — 539,62 теңге, сату — 544,63 теңге;
- еуро: сатып алу — 633,65 теңге, сату — 641,60 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,55 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу — 541,18 теңге, сату — 544,18 теңге;
- еуро: сатып алу — 636,14 теңге, сату — 640,59 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,43 теңге, сату — 6,50 теңге.
Ресми валюта бағамдары (демалыс күндері):
- 1 доллар — 541,19 теңге;
- 1 еуро — 636,44 теңге;
- 1 рубль — 6,49 теңге.