21 маусымға арналған валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банк жариялаған ресми бағамдар мен Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағалары белгілі болды.
Бүгiн 2026, 15:48
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Бүгiн 2026, 15:48Бүгiн 2026, 15:48
115Фото: istockphoto.com
21 маусымға арналған Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары белгілі болды.
2026 жылғы 21 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары төмендегідей:
- АҚШ доллары – 488,37 теңге;
- еуро – 559,77 теңге;
- Ресей рублі – 6,64 теңге;
- Қытай юані – 72,15 теңге.
Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
- сатып алу – 484 теңге,
- сату – 491 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 558 теңге,
- сату – 568 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 6,25 теңге,
- сату – 6,55 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
- сатып алу – 488,4 теңге,
- сату – 490,32 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 559,59 теңге,
- сату – 564,84 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 6,36 теңге,
- сату – 6,48 теңге.
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