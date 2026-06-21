21 маусымға арналған валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банк жариялаған ресми бағамдар мен Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағалары белгілі болды.

Бүгiн 2026, 15:48
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 15:48
Бүгiн 2026, 15:48
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Фото: istockphoto.com

21 маусымға арналған Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары белгілі болды. 

2026 жылғы 21 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары төмендегідей:

  • АҚШ доллары – 488,37 теңге;
  • еуро – 559,77 теңге;
  • Ресей рублі – 6,64 теңге;
  • Қытай юані – 72,15 теңге.

Шетел валюталарының бағасы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 484 теңге,
  • сату – 491 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 558 теңге,
  • сату – 568 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,25 теңге,
  • сату – 6,55 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 488,4 теңге,
  • сату – 490,32 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 559,59 теңге,
  • сату – 564,84 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,36 теңге,
  • сату – 6,48 теңге.

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