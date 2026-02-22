21 ақпанда ел аумағында қандай тас жолдар жабылды?
Көлік қозғалысы 22 ақпанда сағат 9:00-де қайта басталады деп күтілуде.
21 ақпанда бірнеше аймақтағы республикалық тас жолдардың бөліктерінде уақытша көлік қозғалысына шектеулер енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"ҚазАвтоЖолдың" мәліметі бойынша, 21 ақпанда сағат 20:30-дан бастап Ақтөбе және Атырау облыстарындағы Ақтөбе-Қандыағаш-Доссор-Атырау-Ресей шекарасы тас жолында (Құрманғазы бақылау-өткізу пункті) жүк көліктері мен қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылды.
Ақтөбе облысында 11-337 км (Ақтөбе-Атырау облысының шекарасы) арасындағы учаске жабылды, ал Атырау облысында 337-346 км (Ақтөбе облысының шекарасы-Сағыз ауылы) арасындағы учаске жабылды. 22 ақпанда сағат 10:00-де көлік қозғалысы қайта ашылады деп күтілуде. 21 ақпанда сағат 19:00-ден бастап Абай, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарында Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-Ресей шекарасы тас жолында көліктің барлық түрлеріне шектеулер енгізілді.
Абай облысында 615-1013 км (Жетісу облысының шекарасы-Таскескен-Аягөз-Қалбатау-Шығыс Қазақстан шекарасы) учаскелері, сондай-ақ Таскескен-Бақты-Қытай шекарасы тас жолының 0-75 км (Бақты өткізу пункті) учаскелері жабылды.
Жетісу облысында 561-615 км (Үшарал-Абай аймақтық шекарасы) учаскесі жабылды.
Шығыс Қазақстан облысында 1013-1062 км (Абай аймақтық шекарасы-Рубеж өткізу пункті) учаскелері жабылды. Алдын ала қайта ашу 22 ақпанда сағат 8:00-ге жоспарланған. Сондай-ақ, 21 ақпанда сағат 19:00-ден бастап Ресей Федерациясының шекарасын (Жайсан өткізу пункті) – Ақтөбе – Қызылорда – Шымкент – Алматы – Қытай шекарасын (Нұр жолы өткізу пункті) жалғайтын тас жолда жүк және қоғамдық көлік қозғалысы шектеледі.
Ақтөбе облысында 776 және 1240 км аралығындағы учаске (Ақтөбе – Қызылорда облысының шекарасы) жабық, ал Қызылорда облысында 1240 және 1362 км аралығындағы учаске (Ақтөбе облысының шекарасы – Арал) жабық. 22 ақпанда сағат 10:00-де қайта ашылады деп күтілуде.
Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында сағат 19:00-ден бастап барлық көлік түрлеріне шектеулер енгізілді.
Солтүстік Қазақстан облысында Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық – шекарасы аралығындағы учаскелер жабық. Ресей Федерациясы (Бидайық өткізу пункті), 50-280 км және Астана – Көкшетау – Петропавл – Ресей Федерациясының шекарасы (Жан жол өткізу пункті), 341-443 км.
Ақмола облысында осы бағыттардағы 2-50 км және 304-341 км жолдары жабық.
Көлік қозғалысы 22 ақпанда сағат 9:00-де қайта басталады деп күтілуде.
Қосымша ақпарат алу үшін 1403 нөміріне қоңырау шалуға болады.
