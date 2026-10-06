2029 жылға қарай мемлекеттік қызметшілердің жүктемесі азаяды

2029 жылға қарай мемлекеттік қызметшілердің операциялық жүктемесі 30%-ға төмендейді.

6 Қазан 2026, 10:46
АВТОР
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gov.kz 6 Қазан 2026, 10:46
6 Қазан 2026, 10:46
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Фото: gov.kz

Қазақстан мемлекеттік басқарудың платформалық моделіне көшіп жатыр. Жасанды интеллект қазірдің өзінде өтініштерді өңдеу, хаттамалар дайындау және аударма жасау үшін қолданылуда. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Министрдің айтуынша, мемлекеттік қызметшілер AI-құралдарын өз бетінше әзірлеуді үйреніп жатыр. Сонымен қатар суперкомпьютерлердің есептеу қуаттары стартаптарға, жоғары оқу орындарына, мемлекеттік органдар мен компанияларға қолжетімді.

Ұлттық жасанды интеллект платформасы AI-шешімдерін әзірлеуге арналған бірыңғай орта ұсынады. Сондай-ақ тренингтерге, деректер жиынтықтары мен үлкен тілдік модельдерге қолжетімділік ашылды. Бұл өз бетінше білім алуға және экономиканың түрлі салаларына арналған AI-өнімдерін әзірлеуге мүмкіндік береді, – деді Жаслан Мәдиев.

Оның айтуынша, аталған құралдарды кеңінен қолдану күнделікті қайталанатын операцияларды автоматтандыруға мүмкіндік береді.

2029 жылға қарай ведомствоаралық өзара іс-қимыл мерзімдері екі есе қысқарып, мемлекеттік қызметшілердің операциялық жүктемесі 30% деңгейіне дейін төмендеуі тиіс, – деді министр.

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