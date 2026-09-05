2027 жылдан бастап әлеуметтік қолдау тек шын мұқтаж жандарға көрсетіледі
Енді көмек тағайындағанда азаматтың ғана емес, бүкіл отбасының материалдық жағдайы ескеріледі.
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда әлеуметтік қолдаудың жекелеген шараларын тағайындау тәртібі өзгереді.
Енді көмек тағайындағанда азаматтың ғана емес, бүкіл отбасының материалдық жағдайы ескеріледі.
Жаңа тәсіл бойынша мемлекеттік қолдау ең алдымен көмекке шын мұқтаж отбасыларға бағытталады. Осыған байланысты жағдайы жоғары «А» санатындағы 92 және жағдайы қанағаттанарлық «Б» санатындағы 5 мың отбасы әлеуметтік қолдаудың кейбір түрлерінен шектелуі мүмкін.
Бұл барлық жәрдемақы тоқтатылады дегенді білдірмейді. Шектеу тек жекелеген қолдау шараларына қатысты. Нақты қандай төлемдер қамтылатыны әзірге белгісіз.
Отбасының мұқтаждығын бағалау үшін оның барлық кәмелетке толған мүшелері туралы мәлімет қаралады. Осы мақсатта жәрдемақы алушыларға дербес деректерді өңдеуге келісім беру туралы SMS жіберіледі.
Сондай-ақ табысы жоғары азаматтарға әлеуметтік қолдаудың жекелеген түрлерінен өз еркімен бас тарту ұсынылуы мүмкін. Мұндай бас тарту міндетті емес.
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