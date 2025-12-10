2026 жылы зейнетақыны шешіп алу сомасы өзгереді

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) Әлеуметтік кодекстің талаптарына сәйкес, әр жыл сайын келесі қаржы жылына арналған республикалық бюджет жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегін (ТЖШ) жариялайды. Бұл шек 2026 жылға есептелген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ТЖШ – бұл салымшының зейнеткерлік жасқа жеткенде ай сайынғы зейнетақысы ең төменгі мөлшерден кем болмайтындай жинақталуы қажет қаражаттың ең төменгі мөлшері. Яғни салымшының шотында ең төменгі базалық зейнетақыны алуға жеткілікті қаражат болуы тиіс.
ТЖШ есептеу Қазақстан Үкіметінің 2023 жылғы №521 қаулысымен бекітілген әдістемеге сәйкес жүргізіледі. Есептеуде 2026 жылғы әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер пайдаланылды:
- ең төменгі жалақы – 85 000 теңге;
- зейнетақының ең төменгі мөлшері – 69 049 теңге;
- ең төменгі күнкөріс деңгейі – 50 851 теңге.
Нәтижесінде, 2026 жылы ТЖШ орта есеппен 10%-ға өседі, бұл жалпы инфляция деңгейіне сәйкес келеді.
