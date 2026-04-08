2026 жылы Қазақстанда әскери парад өте ме? – Қорғаныс министрлігі жауап берді
Парадтың орнына әскери-патриоттық және еске алу іс-шаралары болады.
Бүгiн 2026, 18:05
155Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
ҚР Қорғаныс министрлігі 2026 жылы елімізде Отан қорғаушылар күні мен Жеңіс күніне орай әскери парад өткізілмейтінін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрліктің мәліметінше, парадтың орнына ел көлемінде әскери-патриоттық және еске алу іс-шаралары жоспарланған.
Өткізілетін іс-шаралар тізімі:
Ерлік сабақтары;
Үздік әскери қызметшілерді марапаттау;
Ардагерлерге құрмет көрсету;
Экологиялық акциялар;
Әскери оркестрлердің шеруі;
Шығармашылық ұжымдардың өнер көрсетуі;
Қару-жарақ пен әскери техника көрмесі;
«Сарбаз ботқасы» акциясы;
Ашық есік күндері.
