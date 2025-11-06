Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

2026 жылы Ораза қашан басталатыны белгілі болды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 14:18
236
Бөлісу:
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шариғат және пәтуа бөлімі 2026 жылғы діни күндер кестесін бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

ҚМДБ баспасөз қызметі 2026 жылғы діни күндер күнтізбесін жариялады.

Хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының мәліметтері негізінде жасалды. Пәтуа мамандары діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертеді, - делінген хабарламада.

Кестеде Ораза 19 ақпанда басталатыны жазылған.

2026 жылы Ораза қашан басталатыны белгілі болды
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бектенов Қарашығанақтағы газ өндіру мен қайта өңдеу жобаларының дамуын тексерді
Келесі жаңалық
Жалақы, доллар және мұнай: Алдағы 3 жылға болжам
Өзгелердің жаңалығы