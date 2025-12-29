2026 жылы мұғалімдердің жалақысы өсе ме? – Нақты жауап айтылды

Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова 2026 жылға педагогтердің жалақысын қосымша индексациялау жоспарланбағанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, мұғалімдердің еңбекақысы 2019 жылдан бастап “Педагог мәртебесі туралы” заң аясында кезең-кезеңімен артқан.
Соңғы төрт жылда мұғалімдердің жалақысы екі есеге жуық өсті. Осы уақыт аралығында жыл сайын 25 пайыздық өсім қамтамасыз етілді. Қазіргі таңда жалақының бұл деңгейі тұрақты сақталып отыр, – деді бірінші вице-министр.