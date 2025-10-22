Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

2026 жылы бір доллар қанша теңге болады? – Болжам

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 12:15
191
BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Фото: BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Қаржы министрі Мәди Такиев Мәжіліс кулуарында үш жылдық республикалық бюджетке енгізілген мұнай бағасы мен теңге бағамына қатысты болжамдарды айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Үш жылдық бюджет жобасында мұнай бағасы барреліне 60 доллар, ал доллар бағамы 540 теңге деңгейінде белгіленген, – деді Мәди Такиев.

Еске сала кетейік, Қаржы министрі Мәди Такиев Мәжілістің жалпы отырысында “2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы” заң жобасы бойынша баяндама жасап, алдағы 3 жылға болжам жасаған болатын.

