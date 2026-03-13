  • Мұқаба
Қазақстанда ереже бұзған жүргізушілер қанша төлейді: 2026 жылғы айыппұлдардың толық тізімі

Жылдамдықты асыру, телефон қолдану, қызыл шамнан өту, мас күйінде көлік жүргізу және басқа құқықбұзушылықтар үшін айыппұлдардың толық тізімін назарларыңызға ұсынамыз.

Бүгiн 2026, 13:12
Фото: ©BAQ.KZ коллажы

2026 жылы Қазақстанда жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін салынатын айыппұл мөлшері Айлық есептік көрсеткішке (АЕК) байланысты есептеледі. 2026 жылы 1 АЕК – 4 325 теңге. Бұл талаптар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде (ӘҚБтК) белгіленген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Жылдамдықты асырғаны үшін айыппұл
 
Қазақстанда жылдамдықты асыруға байланысты айыппұлдар ӘҚБтК-нің 592-бабымен реттеледі:
• 10-20 км/сағ – 5 АЕК (21 625 теңге);
• 20-40 км/сағ – 10 АЕК (43 250 теңге);
• 40-60 км/сағ – 20 АЕК (86 500 теңге);
• 60 км/сағ және одан көп – 40 АЕК (173 000 теңге).
 
Телефон қолдану және қауіпсіздік белдігін тақпау
 
ӘҚБтК-нің 591-бабына сәйкес:
• рөлде отырып телефон қолдану – 5 АЕК (21 625 теңге);
• қауіпсіздік белдігін тақпау – 5 АЕК (21 625 теңге).
 
Қиылыстар мен жаяу жүргінші өткеліндегі бұзушылықтар
 
• Кептеліс кезінде қиылысқа шығып, қозғалысқа кедергі жасау – 3 АЕК (12 975 теңге) немесе ескерту;
• Арнайы сигналдары бар көлікке (жедел жәрдем, полиция, өрт сөндіру) жол бермеу – 15 АЕК (64 875 теңге).
 
Тоқтау және тұрақ ережелерін бұзу
 
• Тоқтау немесе тұрақ ережесін бұзу – 5 АЕК (21 625 теңге);
• Тротуарға, гүлзарға немесе балалар алаңына көлік қою – 10 АЕК (43 250 теңге);
• Жол бойында көліктерге кедергі келтіріп тоқтау – 10 АЕК (43 250 теңге);
• Мүгедектерге арналған орынға тұраққа қою – 10 АЕК (43 250 теңге);
• Ақылы тұраққа төлем жасамау – 1 АЕК (4 325 теңге).
 
Мас күйінде көлік жүргізу
 
Бұл құқықбұзушылық ӘҚБтК-нің 608-бабымен реттеледі:
• Рұқсат етілген мөлшерден жоғары алкоголь – 200 АЕК (865 000 теңге);
• Алкотестер көрсеткіші 0,5%-дан жоғары – 300 АЕК (1 297 500 теңге);
• Медициналық тексеруден бас тарту – 250 АЕК (1 081 250 теңге) немесе 15 тәулікке дейін қамау;
• Бір жыл ішінде қайта бұзса – 400 АЕК (1 730 000 теңге) және жүргізуші куәлігінен 2 жылға дейін айыру, кей жағдайда қылмыстық жауапкершілік.
 
Экологиялық талаптарды бұзу
 
Көліктің шығарындылары немесе шу деңгейі нормадан асқан жағдайда:
• жеке тұлғалар – 10 АЕК (43 250 теңге);
• заңды тұлғалар – 100 АЕК (432 500 теңге).
 
Қайталанса айыппұл екі есеге өседі.
 
Жолаушыларды тасымалдау ережесін бұзу
 
• жолаушылар мен жүкті тасымалдау талабын бұзу – 5 АЕК (21 625 теңге);
• көлік терезесінен шығу, есікті қозғалыс кезінде ашу – 10 АЕК (43 250 теңге).
 
Қарсы бағытқа шығу және жолда орналасу тәртібі
 
• тротуармен немесе жол жиегімен жүру – 15 АЕК (64 875 теңге);
• қарсы бағытқа шығу – 6 айға жүргізуші куәлігінен айыру.
 
Бағдаршамның қызыл шамынан өту
 
ӘҚБтК-нің 599-бабы бойынша:
• қызыл шамға өту – 10 АЕК (43 250 теңге).
 
Маневр жасау ережесін бұзу
 
• бұрылыс белгісін қоспау – 5 АЕК (21 625 теңге);
• тыйым салынған жерде артқа жүру – 10 АЕК (43 250 теңге).
 
Жаяу жүргіншіні өткізбегені үшін
 
• жаяу жүргіншіге жол бермеу – 10 АЕК (43 250 теңге).
 
Жол белгілері мен таңбаларын бұзу
 
• жол белгілерінің талаптарын орындамау – 3 АЕК (12 975 теңге).
 
Апаттық жағдай туғызу
 
• жолда басқа жүргізушілерді шұғыл маневр жасауға мәжбүрлеу – 10 АЕК (43 250 теңге).
 
Теміржол өткелін бұзу
 
• шлагбаум жабық кезде өту немесе өткелде тоқтау – 20 АЕК (86 500 теңге).
 
Жол-көлік оқиғасы үшін жауапкершілік
 
ӘҚБтК-нің 610-бабы бойынша:
• материалдық шығын келтірсе – 25 АЕК (108 125 теңге);
• жеңіл жарақат болса – 40 АЕК (173 000 теңге) немесе 9 айға дейін құқықтан айыру;
• жүргізуші куәлігі жоқ болса – 60 АЕК (259 500 теңге).
 
Оқиға орнын тастап кету
 
• 50 АЕК (216 250 теңге) немесе 1 жылға жүргізуші куәлігінен айыру.
 
Құжатсыз немесе жүргізуші куәлігінсіз көлік жүргізу
 
• құжатсыз жүргізу – 5 АЕК (21 625 теңге) немесе ескерту;
• куәліктен айырылған адам жүргізсе – 50 АЕК (216 250 теңге) немесе 10 тәулікке дейін қамау.
 
Полиция талабын орындамау
 
• тоқтау талабын орындамау – 40 АЕК (173 000 теңге);
• полиция рұқсатынсыз көліктен шығу – 5 АЕК (21 625 теңге).
 
Мемлекеттік нөмірге қатысты бұзушылықтар
 
• оқылмайтын немесе дұрыс орнатылмаған нөмір – 5 АЕК (21 625 теңге);
• нөмірсіз көлік жүргізу – 10 АЕК (43 250 теңге);
• жалған нөмір орнату – 15 АЕК (64 875 теңге).
 
Техникалық ақауы бар көлікпен жүру
 
• ақаулы көлікпен жүру – 5 АЕК (21 625 теңге);
• рұқсатсыз қайта жабдықтау – 15 АЕК (64 875 теңге);
• техникалық тексерістен өтпеу – 5 АЕК (21 625 теңге).
 
Жаяу жүргіншілерге арналған айыппұл
 
2026 жылғы 12 наурыздан бастап Қазақстанда ӘҚБтК-ге енгізілген түзетулерге сәйкес жаяу жүргіншілердің кейбір құқықбұзушылықтары камералар мен дрондар арқылы автоматты түрде тіркеледі.
 
• жаяу жүргінші өткелінен тыс жерден жол кесіп өту – 2 АЕК (8 650 теңге).

