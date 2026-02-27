2025 жылы әлемде 8 мыңнан астам мигрант қайтыс болды – БҰҰ
2026 жылы да қайғылы жағдай жалғасуда: 24 ақпанға дейін Жерорта теңізінде 606 адам қаза тапқан.
2025 жылы Жерорта теңізі мен Африка мүйізі сияқты қауіпті көші-қон бағыттарында шамамен 8 мың адам қаза тапты немесе жоғалып кетті. Бұл туралы Халықаралық көші-қон ұйымы (IOM) мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бірақ шын саны одан да жоғары болуы мүмкін, өйткені гуманитарлық қолжетімділіктің шектеулігі мен қаржы тапшылығы өлімдерді тіркеуді қиындатқан.
IOM мәліметінше, заңды көші-қон жолдарының тарылуы адамдарды контрабандистер мен адам саудагерлердің қолына итермелеп отыр. Еуропа, АҚШ және басқа өңірлер қатаң бақылауды күшейтіп, қауіпсіз жолдарға инвестициялауда.
Ұйым директоры Эми Поп мәлімдегендей, «көмекке мұқтаж адамдарға қауіпсіз және тұрақты көші-қон жолдарын қамтамасыз ету керек, бұл өлімдер міндетті емес».
2025 жылы Жерорта теңізінде кем дегенде 2 108 адам қайтыс болды немесе жоғалды, Атлантикалық маршрутта – 1 047 адам, Азияда – шамамен 3 000, олардың жартысы ауғандықтар. Йеменнен Парсы шығанағына барар жолда Африка мүйізінде 922 адам қайтыс болды, олардың көбісі эфиопиялықтар.
