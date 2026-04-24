200$-ға жеткен: Мұнай бағасы тағы шарықтады

Сарапшылардың айтуынша, кей мәмілелерде мұнай 200 доллардан да қымбатқа сатылып жатыр.

Бүгiн 2026, 18:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
95
Фото: Getty Images

«Brent» маркалы мұнайдың фьючерстік келісімшарттары 1,23 долларға өсіп, бір баррельдің бағасы 106,3 долларға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Әлемдік мұнай нарығына қатысушылар бұл көрсеткіштердің графиктегі бағалар екенін атап өтеді. Алайда нақты нарықта мұндай бағамен мәміле жасау іс жүзінде сирек кездеседі: сатушылар мұнайды барреліне 150 доллардан төмен бағамен сатуға құлықты емес.

Сонымен қатар олардың айтуынша, соңғы апталарда кейбір сатып алушылар мұнай үшін барреліне 200 доллардан да жоғары баға төлеуге мәжбүр болған.

Бұған дейін хабарлағанымыздай, АҚШ блокадасына қарамастан тағы бір танкер Ормуз бұғазынан өтті.

Ең оқылған:

Наверх