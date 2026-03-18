18 наурызда валюта бағамы қандай болады?
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 07:04
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 18 наурызға валюта бағамы:
USD / KZT — 479.02 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 551.11 (Еуро)
RUB / KZT — 5.82 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 69.56 (Қытай юані)
GBP / KZT — 638.15 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 130.46 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.48 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.84 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.90 (Украин гривнаcы)
