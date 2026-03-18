18 наурызда валюта бағамы қандай болады?

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 18 наурызға валюта бағамы:

USD / KZT — 479.02 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 551.11 (Еуро)

RUB / KZT — 5.82 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.56 (Қытай юані)

GBP / KZT — 638.15 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 130.46 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.48  (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.84 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.90 (Украин гривнаcы)

