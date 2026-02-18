18 ақпанға валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 03:20
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 03:20Бүгiн 2026, 03:20
158Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 18 ақпанға валюта бағамы:
USD / KZT – 489.99 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 580.25 (Еуро)
RUB / KZT – 6.38 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 70.93 (Қытай юані)
GBP / KZT – 666.09 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 133.41 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.60 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.20 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.32 (Украин гривнасы)
Ең оқылған:
- Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров ерекше суретін жариялады
- Қазақстанда оқушыларға смартфон пайдалануға толықтай тыйым салынады
- Қазақстанда әуе билеттерін рәсімдеу талаптары өзгерді
- Наурызда Астанада ауа райы қандай болады? – Синоптиктер болжамы
- Әскердегі соққы: Жақ сүйегі сынған сарбазды туыстарынан жасырған