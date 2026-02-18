18 ақпанға валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 18 ақпанға валюта бағамы:

USD / KZT – 489.99 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 580.25 (Еуро)

RUB / KZT – 6.38 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 70.93 (Қытай юані) 

GBP / KZT – 666.09 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 133.41 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.60 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.20 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.32 (Украин гривнасы)

