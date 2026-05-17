17 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы 473 теңгеден асты.
Бүгiн 2026, 09:47
122Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль мына бағаммен сатылып жатыр.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- доллар: сатып алу – 466,95 теңге, сату – 473,83 теңге;
- еуро: сатып алу – 544,00 теңге, сату – 553,97 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,19 теңге, сату – 6,49 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 468,61 теңге, сату – 470,86 теңге;
- еуро: сатып алу – 545,49 теңге, сату – 550,86 теңге;
- рубль 6,17–6,31 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 469,04 теңге, сату – 471,04 теңге;
- еуро: сатып алу – 545,08 теңге, сату – 548,88 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,32 теңге.
Ал бүгінгі ресми валюта бағамы бойынша:
- 1 доллар – 470,38 теңге;
- 1 еуро – 547,47 теңге;
- 1 рубль – 6,42 теңге.
