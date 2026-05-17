17 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы 473 теңгеден асты.

©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль мына бағаммен сатылып жатыр.

Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау орындарындағы орташа бағам:

  • доллар: сатып алу – 466,95 теңге, сату – 473,83 теңге;
  • еуро: сатып алу – 544,00 теңге, сату – 553,97 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,19 теңге, сату – 6,49 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 468,61 теңге, сату – 470,86 теңге;
  • еуро: сатып алу – 545,49 теңге, сату – 550,86 теңге;
  • рубль 6,17–6,31 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 469,04 теңге, сату – 471,04 теңге;
  • еуро: сатып алу – 545,08 теңге, сату – 548,88 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,25 теңге, сату – 6,32 теңге.

Ал бүгінгі ресми валюта бағамы бойынша:

  • 1 доллар – 470,38 теңге;
  • 1 еуро – 547,47 теңге;
  • 1 рубль – 6,42 теңге.

