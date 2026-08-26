16 жасқа дейін әлеуметтік желіге тіркелуге тыйым салынады: Тоқаев бірқатар тапсырма берді
Қазақстанда 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерде тіркелуіне тыйым салу жоспарланып отыр. Үкімет тиісті заң жобасын әзірлеп, оны маусым айында Парламентке енгізген. Бұл туралы Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада өткен педагогтердің тамыз конференциясында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мемлекет басшысы балалардың цифрлық ортадағы қауіпсіздігіне қатысты қолданыстағы тәсілдерді қайта қарау қажет екенін атап өтті. Оның айтуынша, туындаған мәселелермен ғана күресіп қоймай, кәмелетке толмағандарды ықтимал қауіпті контенттен алдын ала қорғау маңызды.
16 жасқа дейінгі балалар әлеуметтік желіге кіре алмауы мүмкін
Президент Үкімет әлеуметтік желілердегі жас шектеуіне қатысты заңнамалық өзгерістерді әзірлегенін айтты.
Үкімет әлеуметтік желілерде 16 жасқа толмаған пайдаланушыларды тіркеуге тыйым салуды көздейтін заң жобасын әзірледі. Маусым айында заң жобасы Парламентке енгізілді. Құрылтайдың бірінші сессиясының ашылуында депутаттарға осы мәселелерді қарауды ұсынамын, – деді Президент.
Тоқаев мұндай шектеулердің басқа елдерде де енгізіліп жатқанын атап өтті. Оның пікірінше, Қазақстанда да кәмелетке толмағандардың психологиялық жағдайына төнетін қауіптердің алдын алуға көбірек көңіл бөлу қажет.
Меніңше, біз де салдармен күресуден балалардың психологиялық жағдайына төнетін қауіптердің алдын алуға көшуіміз керек. Әйтпесе бұл қоғамдағы тұрақтылыққа кері әсер етуі мүмкін, – деді Мемлекет басшысы.
Балаларға арналған контент сүзгіден өткізіледі
Президент интернеттегі кәмелетке толмағандарға қолжетімді контентті сүзгіден өткізу мәселесін де көтерді.
Тоқаев балалардың интернеттегі қауіпсіздігіне қатысты жауапкершілікті тек ата-аналарға жүктеуге болмайтынын айтты.
Үкімет балаларды қорғау мақсатында контентті сүзгіден өткізу бойынша шаралар қабылдауы керек. Қазір ата-аналардың жауапкершілігіне ғана сүйенуге болмайды. Бұған бірқатар белгілі әрі объективті себеп бар, – деді Президент.
Мемлекет басшысының бұл сөзінде контентті сүзгіден өткізудің нақты тетіктері айтылған жоқ.
Балаларға арналған SIM-карталарды енгізу кеңейтіледі
Қасым-Жомарт Тоқаев балаларға арналған міндетті SIM-карталарды енгізу ауқымын кеңейтуді де тапсырды.
Мұндай SIM-карталар кәмелетке толмағандарды цифрлық кеңістіктегі қауіптерден қорғаудың қосымша құралы ретінде қарастырылмақ.
Сондықтан балаларға арналған міндетті SIM-карталарды енгізу ауқымын кеңейтуді тапсырамын. Олар ақпараттық иммунитетті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – деді Мемлекет басшысы.
Балаларға арналған фастфуд жарнамасына шектеу қойылуы мүмкін
Президент құрамында май, қант және тұз мөлшері жоғары өнімдердің балаларға бағытталған жарнамасына да назар аударды.
Оның айтуынша, мұндай жарнама балалардың дұрыс тамақтанбау әдетін қалыптастырып, кейін денсаулық сақтау жүйесіне түсетін жүктемені арттырады.
Тоқаевтың мәліметінше, қазір дәрігерлердің бақылауында қант диабеті диагнозы қойылған шамамен 7 мың бала бар. Олардың саны жыл сайын өсіп келеді.
Осыған байланысты Президент Үкіметке балаларға бағытталған құрамында май, қант және тұзы көп өнімдердің жарнамасын шектеу мүмкіндігін жан-жақты зерделеуді тапсырды.
Мемлекет басшысы бұл мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде ең алдымен балалардың денсаулығы мен мүддесін басшылыққа алу қажет екенін атап өтті.
Бұған дейін Тоқаев бұрынғы және қазіргі білім басшыларының әлеуметтік желідегі тартысын сынға алды.
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