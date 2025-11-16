Қазақстанның соңғы жаңалықтары
16 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:18
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz ұсынған мәліметке сәйкес, Алматыдағы айырбастау орындарында қазіргі орташа бағамдар төмендегідей:

  • доллар: сатып алу — 525,21 теңге, сату — 527,20 теңге;
  • еуро: сатып алу — 606,15 теңге, сату — 610,21 теңге;
  • рубль 6,38–6,49 теңге аралығында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пунктерінде:

  • долларды 522,47 теңгеден сатып алып, 529,47 теңгеден сатып жатыр;
  • еуро: сатып алу — 605,53 теңге, сату — 615,53 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу — 524,41 теңге, сату — 526,50 теңге;
  • еуро: сатып алу — 605,48 теңге, сату — 609,93 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,46 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар мынадай:

  • 1 доллар — 522,19 теңге,
  • 1 еуро — 606,42 теңге,
  • 1 рубль — 6,47 теңге.
