16 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz ұсынған мәліметке сәйкес, Алматыдағы айырбастау орындарында қазіргі орташа бағамдар төмендегідей:
- доллар: сатып алу — 525,21 теңге, сату — 527,20 теңге;
- еуро: сатып алу — 606,15 теңге, сату — 610,21 теңге;
- рубль 6,38–6,49 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пунктерінде:
- долларды 522,47 теңгеден сатып алып, 529,47 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу — 605,53 теңге, сату — 615,53 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу — 524,41 теңге, сату — 526,50 теңге;
- еуро: сатып алу — 605,48 теңге, сату — 609,93 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,46 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар мынадай:
- 1 доллар — 522,19 теңге,
- 1 еуро — 606,42 теңге,
- 1 рубль — 6,47 теңге.