"16 күн зорлық-зомбылықсыз" акциясы аясында дөңгелек үстел өтті

Астана қаласындағы Ұлттық академиялық кітапханада Халықаралық «16 күн зорлық-зомбылықсыз» акциясына арналған дөңгелек үстел ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дөңгелек үстел Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссияның ұйымдастыруымен, БҰҰ-Әйелдер құрылымының техникалық қолдауымен өткізілді.
Іс-шара мемлекеттік органдар, халықаралық ұйымдар, сарапшылар қауымдастығы және азаматтық қоғам институттарының өкілдерін біріктірді. Қатысушылар әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін нығайту бойынша жүйелі шараларды, сондай-ақ осы саладағы мемлекеттік саясатты одан әрі жетілдіру жолдарын талқылады.
«16 күн зорлық-зомбылықсыз» акциясы жыл сайын 25 қарашадан 10 желтоқсанға дейін әлемнің 90-нан астам елінде өткізіледі және қоғамның зорлық-зомбылық мәселесіне хабардарлығын арттыруға, зорлыққа нөлдік төзімділік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Қазақстан дәстүрлі түрде бұл бастаманы қолдайды, ал Ұлттық комиссия еліміз бойынша іс-шараларды үйлестіріп, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар және азаматтық қоғам институттарының күш-жігерін біріктіреді.
Дөңгелек үстелдің модераторы — Ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, Ұлттық кеңес мүшесі, адвокат және құқық қорғаушы Айман Умарова. Іс-шарада сөз сөйлеушілер қатарында ҚР Конституциялық Кеңесінің төрайымы Эльвира Азимова, Қазақстандағы БҰҰ-Әйелдер құрылымының өкілі Джерен Гювен Гюрэс және ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев бар.
Дөңгелек үстелде жетекші сарапшылар мен мемлекеттік органдардың өкілдері өз баяндамаларын ұсынды. ҚР Бас прокурорының орынбасары киберзорлықтың қазіргі қатерлері және прокуратура тарапынан қабылданып жатқан жауап шаралары туралы баяндама жасады. «One-Stop-Service» жобасының үйлестірушісі Ляззат Ракишева Ұлттық комиссия бастамасын іске асыру тәжірибесімен бөлісті. Әділет вице-министрі әйелдер мен балаларды қорғауға қатысты жаңа заңнамалық шараларды талқылады, ал Зульфия Байсакова дағдарыс орталықтарының бірінші қорғау желісі ретіндегі рөлін және ерте араласудың маңыздылығын атап көрсетті.
Ұлттық комиссияның төраға орынбасары Елена Тарасенко мемлекет, үкіметтік емес ұйымдар және халықаралық ұйымдардың 1325 резолюциясы аясындағы серіктестігі туралы айтып берді, ал заң ғылымдарының докторы Марат Қоғамов қылмыстық процесте әйелдердің қатысу ерекшеліктерін түсіндіріп өтті. Баян Жандосова зорлық құрбандарын қалпына келтіру тәжірибесімен бөлісті.
Арнайы назар репродуктивті денсаулықты қорғауға, әйелдердің экономикалық дербестігін арттыруға, әкелерді профилактикалық жұмысқа белсенді тартуға, сондай-ақ қауіпсіз қоғам қалыптастыруға арналған цифрлық платформаларды дамытуға бағытталмақ. Бір мезетте ведомстволар арасындағы өзара іс-қимылды күшейту және азаматтық қоғам институттарымен тиімді әріптестік орнату мәселелері де басты назарда.
Ұлттық комиссияның мәлімдеуінше, зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділікті қалыптастыру — ұзақмерзімді әрі жүйелі тәсілді талап ететін процесс. Бұл бағытта құқықтық мәдениетті дамыту, мемлекеттік органдар, сарапшылар қауымдастығы және үкіметтік емес ұйымдардың күш-жігерін біріктіру шешуші рөл атқарады.
Дөңгелек үстел соңында әйелдер мен балаларды қорғау бастамаларын ілгерілетудегі үлесі үшін белсенді қатысушылар мен сарапшыларға алғыс хаттар табыс етілді.