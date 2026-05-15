15 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды

Доллар, еуро және юань бағамы бойынша соңғы дерек.

Бүгiн 2026, 09:09
Астана мен Алматы қалаларындағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталарының жаңартылған бағамдары жарияланды.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:

– доллар 469,55 теңгеден сатып алынып, 476,48 теңгеден сатылып жатыр;

– еуроның сатып алу бағамы 548,03 теңге болса, сату бағасы 557,99 теңгеге жеткен;

– рубль 6,25-6,55 теңге аралығында саудалануда;

– юань 67,80 теңгеден қабылданып, 73,48 теңгеден сатылуда.

Ал Алматы қаласындағы ақша айырбастау орындарында:

– доллар 471,84 теңгеден сатып алынып, 474,49 теңгеден сатылып жатыр;

– еуро бағамы 554,50-558,84 теңге аралығында;

– рубль 6,24-6,38 теңге шамасында саудалануда;

– юань бағамы 68,43-71,09 теңге аралығында қалыптасқан.

