15 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды
Доллар, еуро және юань бағамы бойынша соңғы дерек.
Бүгiн 2026, 09:09
Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Астана мен Алматы қалаларындағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталарының жаңартылған бағамдары жарияланды.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:
– доллар 469,55 теңгеден сатып алынып, 476,48 теңгеден сатылып жатыр;
– еуроның сатып алу бағамы 548,03 теңге болса, сату бағасы 557,99 теңгеге жеткен;
– рубль 6,25-6,55 теңге аралығында саудалануда;
– юань 67,80 теңгеден қабылданып, 73,48 теңгеден сатылуда.
Ал Алматы қаласындағы ақша айырбастау орындарында:
– доллар 471,84 теңгеден сатып алынып, 474,49 теңгеден сатылып жатыр;
– еуро бағамы 554,50-558,84 теңге аралығында;
– рубль 6,24-6,38 теңге шамасында саудалануда;
– юань бағамы 68,43-71,09 теңге аралығында қалыптасқан.
