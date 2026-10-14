14 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

14 Қазан 2026, 07:10
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istockphoto.com 14 Қазан 2026, 07:10
14 Қазан 2026, 07:10
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Фото: istockphoto.com

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 14 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 448.45 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 501.59 (Еуро)

TRY / KZT – 9.09  (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.13  (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 122.11 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 593.84 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.00 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.36 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)

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