14 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
14 Қазан 2026, 07:10
БӨЛІСУ
14 Қазан 2026, 07:1014 Қазан 2026, 07:10
111Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 14 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 448.45 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 501.59 (Еуро)
TRY / KZT – 9.09 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.13 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 122.11 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 593.84 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.00 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.36 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- Қазығұртта қарт әйелдің шатырынан 5 млн теңгеден астам ақша табылды
- Бір соққы жүректі тоқтатуы мүмкін: Бас прокуратура оқушыларға кеудеден ұрудың қауіптілігі туралы ескертті
- Түркістан облысында тікелей эфирде балағат сөз айтқан әйел айыппұл арқалады
- Трамп: Путин мен Зеленский Украинадағы соғысты тоқтату үшін кездесуі керек
- Бішкекте Қазақстан банктерінің Kaspi аккаунттарын сату схемасы анықталды: 13 адам ұсталды