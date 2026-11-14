14 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды

Аталған қалалардағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльді сатып алу және сату бағамдары ұсынылды.

14 Қараша 2026, 10:49
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 14 Қараша 2026, 10:49
14 Қараша 2026, 10:49
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Астанадағы айырбастау пункттерінде долларды орта есеппен 441,99 теңгеден сатып алып, 448,99 теңгеден сатуға болады. Еуроның сатып алу бағамы – 489,99 теңге, сату бағамы – 499,99 теңге. Рубльді 5,15 теңгеден өткізіп, 5,35 теңгеден сатып алуға болады.

Алматыда долларды орта есеппен 445,32 теңгеден сатып алып, 447,55 теңгеден сатуда. Еуроның сатып алу бағамы – 492,93 теңге, сату бағамы – 497,80 теңге. Рубльді 5,17 теңгеден сатып алып, 5,29 теңгеден сатуға болады.

Шымкентте доллардың сатып алу бағамы – 444,72 теңге, сату бағамы – 447,65 теңге. Еуроны 491,78 теңгеден сатып алып, 496,65 теңгеден сатуда. Ресей рублінің сатып алу бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.

14 қарашадағы ресми валюта бағамы:

  • АҚШ доллары – 444,3 теңге;

  • Еуро – 490,91 теңге;

  • Ресей рублі – 5,41 теңге.

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