14 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды
Аталған қалалардағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльді сатып алу және сату бағамдары ұсынылды.
Астанадағы айырбастау пункттерінде долларды орта есеппен 441,99 теңгеден сатып алып, 448,99 теңгеден сатуға болады. Еуроның сатып алу бағамы – 489,99 теңге, сату бағамы – 499,99 теңге. Рубльді 5,15 теңгеден өткізіп, 5,35 теңгеден сатып алуға болады.
Алматыда долларды орта есеппен 445,32 теңгеден сатып алып, 447,55 теңгеден сатуда. Еуроның сатып алу бағамы – 492,93 теңге, сату бағамы – 497,80 теңге. Рубльді 5,17 теңгеден сатып алып, 5,29 теңгеден сатуға болады.
Шымкентте доллардың сатып алу бағамы – 444,72 теңге, сату бағамы – 447,65 теңге. Еуроны 491,78 теңгеден сатып алып, 496,65 теңгеден сатуда. Ресей рублінің сатып алу бағамы – 5,18 теңге, сату бағамы – 5,25 теңге.
14 қарашадағы ресми валюта бағамы:
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АҚШ доллары – 444,3 теңге;
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Еуро – 490,91 теңге;
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Ресей рублі – 5,41 теңге.
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