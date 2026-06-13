13 маусымға арналған валюта бағамы жарияланды
13 маусымға арналған Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары белгілі болды.
13 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде шетел валюталарының ресми бағамы мынадай:
-
АҚШ доллары – 489,33 теңге;
-
Еуро – 566,3 теңге;
-
Ресей рублі – 6,74 теңге;
-
Қытай юані – 72,36 теңге.
Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Көрсетілген мәліметтер айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағалары негізінде берілген.
Астана
АҚШ доллары:
-
сатып алу – 486 теңге;
-
сату – 493 теңге.
Еуро:
-
сатып алу – 563 теңге;
-
сату – 573 теңге.
Ресей рублі:
-
сатып алу – 6,49 теңге;
-
сату – 6,8 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
-
сатып алу – 488,93 теңге;
-
сату – 490,97 теңге.
Еуро:
-
сатып алу – 564,56 теңге;
-
сату – 569,6 теңге.
Ресей рублі:
-
сатып алу – 6,52 теңге;
-
сату – 6,64 теңге.
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