13 маусымға арналған валюта бағамы жарияланды

Бүгiн 2026, 12:49
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 12:49
Бүгiн 2026, 12:49
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

13 маусымға арналған Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары белгілі болды.

13 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде шетел валюталарының ресми бағамы мынадай:

  • АҚШ доллары – 489,33 теңге;

  • Еуро – 566,3 теңге;

  • Ресей рублі – 6,74 теңге;

  • Қытай юані – 72,36 теңге.

Шетел валюталарының бағамы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Көрсетілген мәліметтер айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағалары негізінде берілген.

Астана

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 486 теңге;

  • сату – 493 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 563 теңге;

  • сату – 573 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,49 теңге;

  • сату – 6,8 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 488,93 теңге;

  • сату – 490,97 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 564,56 теңге;

  • сату – 569,6 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,52 теңге;

  • сату – 6,64 теңге.

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