"12 сағат бойы жауап берген": Ақтауда жоғалған қыздың анасы полицияны айыптады
Қазір күдікті еркін жүріп жатыр, ал жәбірленуші мен отбасы қауіпсіздіктері үшін алаңдап отыр.
Ақтауда бір аптаға жоғалып кеткен қыздың анасы полицияны тергеу кезінде елеулі бұзушылықтар жасағаны үшін айыптады, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Анасының айтуынша, психикалық ерекшеліктері бар қызы 12 сағат бойы "қылмыскер ретінде" жауап берген, ал психологтың қатысуы туралы талап еленбеген.
Жәбірленуші қыздың отбасы полицияның істі кенеттен тоқтатуына, күдіктінің бұрын кісі өлтіргені үшін сотталғанына наразы. Қазір күдікті еркін жүріп жатыр, ал жәбірленуші мен отбасы қауіпсіздіктері үшін алаңдап отыр.
Маңғыстау облысының полициясы 17 наурызда зорлау бойынша іс қозғалғанын хабарлады, бірақ жәбірленушінің айғақтарына сүйене отырып, 30 наурызда іс "қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты" тоқтатылғанын мәлімдеді. Полиция тергеу заңға сай жүргізілгенін айтты.
Отбасы Маңғыстау облысының прокурорына шағым жолдап, істі облыстық деңгейге беру мен күдіктіні оқшаулау, полиция қызметкерлерін жазалауды сұрап отыр.
Айта кетейік, қыз әлеуметтік желілерде 6 наурызда жоғалғаны хабарланған, бір аптадан кейін табылған.
