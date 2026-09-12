12 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

12 Қыркүйек 2026, 10:38
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com 12 Қыркүйек 2026, 10:38
12 Қыркүйек 2026, 10:38
85
Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 12 қыркүйекке валюта бағамы

USD / KZT – 450.91 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 522.69 (Еуро)

TRY / KZT – 9.28 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.16 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 122.77 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 608.91 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.22  (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.33 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 10.13  (Украин гривнаcы)

Ең оқылған:

Наверх