12 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
12 Қыркүйек 2026, 10:38
БӨЛІСУ
12 Қыркүйек 2026, 10:3812 Қыркүйек 2026, 10:38
85Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 12 қыркүйекке валюта бағамы
USD / KZT – 450.91 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 522.69 (Еуро)
TRY / KZT – 9.28 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.16 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 122.77 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 608.91 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.22 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.33 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.13 (Украин гривнаcы)
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