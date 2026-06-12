12 маусымға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 03:31
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Бүгiн 2026, 03:31Бүгiн 2026, 03:31
88Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 12 маусымға валюта бағамы:
USD / KZT — 487.76 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 562.39 (Еуро)
RUB / KZT — 6.75 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.97 (Қытай юані)
GBP / KZT — 651.55 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 132.81 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.58 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.57 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.86 (Украин гривнаcы)
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