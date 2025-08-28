Қазақстанның соңғы жаңалықтары
113 мың өтінім, 93 мың грант: Конкурс қорытындысы жарияланды

Бүгiн, 14:45
151
Қазақстанда биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) 210 мыңнан астам талапкер қатысты. Оның ішінде 160,5 мың түлек немесе 76%-дан астамы шекті балды еңсеріп, жоғары оқу орындарына түсу мүмкіндігіне ие болды. ҰБТ-ның орташа нәтижесі 69,42 балды құрады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова ОКҚ-да мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2025 жылғы мемлекеттік білім гранттарының конкурсына 113 мыңға жуық өтінім берілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 мыңға артық. Жалпы биыл жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына 93 232 грант бөлінді. Оның 77 084-і – бакалавриатқа арналса, қалғаны магистратура мен докторантураға қарастырылған, - деді вице-министр брифингте.

Конкурс қорытындысында гранттардың 99%-ы игерілді.

Квота бөлінісі мынадай:

  • Атырау және Маңғыстау облыстарының жастарына – 2 500 грант;
  • «Серпін» жобасы бойынша – 2 004 грант;
  • Шетелдік ЖОО филиалдарына – 2 365 грант;
  • Әлеуметтік осал топтағы балаларға – 9,5 мың грант;
  • Қандастарға – 2,1 мың грант;
  • Әскери қызметтен оралған азаматтарға алғаш рет – 2 010 грант берілді.

Айта кетейік, 25 тамызда бакалавриатқа қабылдау науқаны аяқталды. Ал магистратура мен докторантураға қабылдау 28 тамыз күні тәмамдалады.

