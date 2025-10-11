11 қазанға арналған валюта бағамы

Алматы мен Астана қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бойынша орташа бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz ұсынған деректерге сәйкес, қазіргі таңда Алматыдағы айырбастау орындарында валюта бағамдары төмендегідей:
- Доллар: сатып алу – 539,60 теңге, сату – 542,14 теңге;
- Еуро: сатып алу – 622,74 теңге, сату – 627,62 теңге;
- Рубль: 6,54 – 6,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пунктеріндегі бағамдар мынадай:
- Доллар: сатып алу – 537,00 теңге, сату – 542,74 теңге;
- Еуро: сатып алу – 622,74 теңге, сату – 630,65 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге.
Шымкент қаласында:
- Доллар: сатып алу – 538,56 теңге, сату – 541,63 теңге;
- Еуро: сатып алу – 622,96 теңге, сату – 629,76 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,64 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 539,06 теңге,
- 1 еуро – 623,75 теңге,
- 1 рубль – 6,63 теңге.