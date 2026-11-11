11 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
11 Қараша 2026, 05:54
БӨЛІСУ
11 Қараша 2026, 05:5411 Қараша 2026, 05:54
90Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 11 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 447.52 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 502.21 (Еуро)
TRY / KZT – 8.91 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.12 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 121.85 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 600.84 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.09 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.41 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.82 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- Президент ел дамуына үлес қосқан бірқатар азаматты марапаттады
- Желтоқсандағы демалыс: Қазақстандықтар Тәуелсіздік күнінде қалай демалады?
- Көк паспорттың қуаты: Қазақстандықтар үшін қай шекаралар ашық?
- Бала үшін басталған жанжал: Түркістандағы сауда орталығында екі әйел төбелесті
- Тоқаев: Ана тілімізді басқа тілдерге қарсы қоюға мүлдем болмайды