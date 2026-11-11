11 қарашаға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

11 Қараша 2026, 05:54
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depositphotos.com 11 Қараша 2026, 05:54
11 Қараша 2026, 05:54
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 11 қарашаға валюта бағамы:

USD / KZT – 447.52 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 502.21 (Еуро)

TRY / KZT – 8.91 (Түрік лирасы)

KGS / KZT – 5.12 (Қырғыз сомы) 

AED / KZT – 121.85  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 600.84 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.09 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.41 (Ресей рублі) 

UAH / KZT – 9.82  (Украин гривнаcы)

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