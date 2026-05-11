11 мамырға арналған валюта бағамы

Бүгiн 2026, 03:55
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 11 мамырға арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 461.26 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 542.58 (Еуро)

RUB / KZT – 6.18 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 67.82 (Қытай юані)

GBP / KZT – 627.41 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 125.62 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.28 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 10.17 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 10.5 (Украина гривнасы).

