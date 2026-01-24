"10 жылға дейін түрме": Бас прокуратура жаңа заң туралы ескертті

Бас прокуратура некеге мәжбүрлеу мен адам ұрлаудың заңмен тыйым салынған қылмыс екенін ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Некеге мәжбүрлеу және адам ұрлау — заңмен тыйым салынған қылмыс. 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап ҚК-нің 125-1-бабы қолданыста. Некеге немесе бірге тұруға мәжбүрлеу, сондай-ақ осы мақсатта адам ұрлау үшін 7 жылға дейін, ал ауырлататын жағдайларда 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Жәбірленушіні босату жауаптылықтан босатпайды. Неке тек ерікті келісіммен жасалады, - делінген хабарламада.