10 шілдеге арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

10 Шілде 2026, 08:09
АВТОР
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unsplash.com 10 Шілде 2026, 08:09
10 Шілде 2026, 08:09
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 шілдеге валюта бағамы:

USD / KZT — 467.41 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 533.88 (Еуро)

TRY / KZT — 9.97 (Түрік лирасы)

KGS / KZT — 5.34 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 127.27 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 68.78 (Қытай юані)

GBP / KZT — 626.00 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 6.14  (Ресей рублі)

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