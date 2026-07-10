10 шілдеге арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
10 Шілде 2026, 08:09
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10 Шілде 2026, 08:0910 Шілде 2026, 08:09
137Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 шілдеге валюта бағамы:
USD / KZT — 467.41 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 533.88 (Еуро)
TRY / KZT — 9.97 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.34 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 127.27 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 68.78 (Қытай юані)
GBP / KZT — 626.00 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 6.14 (Ресей рублі)
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