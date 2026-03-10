10 наурызға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 07:20
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 наурызға валюта бағамы:

USD / KZT – 493.85 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 571.78 (Еуро)

RUB / KZT – 6.25 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 71.53 (Қытай юані)

GBP / KZT – 658.75 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 134.46 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.65  (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.25 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.28 (Украин гривнаcы)

