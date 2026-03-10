10 наурызға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 07:20
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:20Бүгiн 2026, 07:20
106Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 наурызға валюта бағамы:
USD / KZT – 493.85 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 571.78 (Еуро)
RUB / KZT – 6.25 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 71.53 (Қытай юані)
GBP / KZT – 658.75 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 134.46 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.65 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.25 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.28 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: екі адамды өлтірді деген күдіктілер елге жеткізілді
- Қазақстандық бойжеткен Вьетнамда жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
- АҚШ-тың шабуылынан кейін Иран әскери кемесінде 104 теңізші мерт болды
- "Халықтың Ата Заңы" халық әнұраны: Қазақстан эстрадасының жұлдыздары жаңа Конституцияны қолдау үшін бірікті
- Вьетнамда жоғалған қазақстандыққа қатысты СІМ мәлімдеме жасады