10 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар мен еуро бағамы қайта өзгерді.
Бүгiн 2026, 13:05
Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Kurs.kz-ке сілтеме жасап.
Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:
- Доллардың орташа сатып алу бағамы – 460,03 теңге, сату бағамы – 466,98 теңге.
- Еуро 538,00 теңгеден сатып алынып, 548,00 теңгеден сатылып жатыр.
- Ал Ресей рублі елордадағы айырбастау орындарында 5,99–6,30 теңге аралығында саудалануда.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар орта есеппен 463,80 теңгеден сатып алынып, 466,16 теңгеден сатылуда.
- Еуро бағамы – 542,69–548,04 теңге.
- Рубль 6,01–6,15 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте доллардың орташа сатып алу бағамы 464,11 теңгені, сату бағамы 466,14 теңгені құрап отыр. Айырбастау пункттерінде еуро 543,07 теңгеден сатып алынып, 547,52 теңгеден сатылуда. Рубль бағамы 6,06–6,13 теңге деңгейінде қалыптасты.
Бүгінгі ресми валюта бағамдарына сәйкес,
- 1 доллар – 461,26 теңге,
- 1 еуро – 542,58 теңге,
- 1 рубль – 6,18 теңге.
