1 қыркүйектен бастап тағы бір өзгеріс енгізіледі

1 қыркүйектен бастап Қазақстанда әкімшілік жаза түрінің жаңа нұсқасы енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жетісу облысы полицейлерінің мәліметінше, енді 1 қыркүйектен бастап құқық бұзғандар қоғамдық жұмыстарға тартылады.
2025 жылғы 10 қаңтарда Мемлекет басшысы "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойған болатын.
Қандай құқық бұзушылықтар үшін қоғамдық жұмыстар тағайындалуы мүмкін?
- отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтар (73-бап);
- ұсақ бұзақылық (434-бап);
- қоғамдық орындарды ластау (434-2-бап);
- әдейі жалған арнайы қызметтерді шақыру (438-бап 2-бөлік);
- қоғамдық орындарда алкоголь ішу немесе мас күйінде жүру (440-бап 3-бөлік);
- құқық қорғау қызметкерінің заңды талабына бағынбау (443-бап 2-бөлік);
- қоғамдық орындарда мазалау (449-бап 2-бөлік);
- арнайы қызмет көліктеріне жол бермеу (598-бап 2-бөлік);
- жаяу жүргіншілердің қайталама жол қозғалысы ережесін бұзуы (615-бап 4-бөлік).
Бас тартқан жағдайда не болады?
Қоғамдық жұмыстардан бас тарту немесе әдейі жалтару қосымша әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады (ҚР ӘҚБтК 669-бабы).
Өзгерістер не үшін енгізіліп жатыр?
- қоғамдық қауіпсіздікті күшейту үшін;
- құқық бұзушыларға бақылауды қатаңдату үшін;
- әкімшілік іс жүргізуді жеңілдету үшін.