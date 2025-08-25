Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

1 қыркүйекте қай сынып оқушылары алғашқы қоңырауға қатысады

Бүгiн, 14:42
176
Бөлісу:
- архив/ BAQ.KZ
Фото: - архив/ BAQ.KZ

Павлодарлық оқушылар 1 қыркүйек күні "Алғашқы қоңырау" салтанатты жиынына қатысады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қаланың білім бөлімі хабарлағандай, Павлодар қаласы мен ауылдық округтердегі білім беру ұйымдарында 2025-2026 оқу жылының басталуына арналған іс-шаралар ұйымдастырылады.

Олар:

1 қыркүйек күні сағат 10:00-де 1 және 10-11-сынып оқушылары үшін "Алғашқы қоңырау" салтанатты жиыны.

2 қыркүйек күні 2-9 сыныптарға Білім күніне арналған сынып сағаттары мен кесте бойынша сабақтар өткізіледі.

Еске сала кетейік, биыл оқу процесі 2 қыркүйектен басталады. Салтанатты қоңырау рәсімін өткізу күні мен уақытын әр мектептің педагогикалық кеңесі шешеді

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
25 мың жұмыссыз қазақстандыққа sms арқылы жұмыс ұсынылады
Келесі жаңалық
Ата-аналар мектеп формасын еркін таңдай алады
Өзгелердің жаңалығы