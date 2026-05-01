1 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды

Айырбастау пункттеріндегі бағам ресми курстан сәл жоғары болып отыр.

Бүгiн 2026, 09:46
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
147
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

  • доллар: сатып алу – 459,09 теңге, сату – 466,03 теңге;
  • еуро: сатып алу – 537,01 теңге, сату – 547,01 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,95 теңге, сату – 6,25 теңге.

Алматы қаласындағы айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 461,65 теңге, сату – 464,07 теңге;
  • еуро: сатып алу – 541,07 теңге, сату – 546,56 теңге;
  • рубль 5,98–6,11 теңге аралығында саудалануда.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 463,36 теңге, сату – 465,41 теңге;
  • еуро: сатып алу – 537,63 теңге, сату – 543,52 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,01 теңге, сату – 6,10 теңге.

Бүгінгі күнге белгіленген ресми валюта бағамдары:

  • 1 доллар – 462,91 теңге,
  • 1 еуро – 542,16 теңге,
  • 1 рубль – 6,16 теңге.

Наверх