Zoom компаниясының бас директоры: 5 күндік жұмыс қажет емес
Zoom компаниясының бас директоры Эрик Юань жұмыс аптасының ұзақтығымен күресуді шешті.
Zoom компаниясының бас директоры Эрик Юань бес күндік жұмыс аптасының пайдасыз екендігіне, ескіргеніне сенімді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның компаниясы бір кездері миллиондаған адамды кеңсеге бару қажеттілігінен босатқан. Енді ол жұмыс аптасының ұзақтығымен күресуді шешті. Ол жасанды интеллекттің қарқынды дамуы аясында дәстүрлі бес күндік жұмыс аптасын алдағы бес жылда үш күнге дейін қысқартуға болады деп санайды.
Fortune журналына берген сұхбатында 56 жастағы Юань заманауи технология жұмыс пен өнімділікке деген көзқарастарды өзгертіп жатқанын атап өтті.
Маған аптасына бес күн жұмыс істеу ұнамайды. Шынымды айтсам, оның енді қажет емес екеніне сенімдімін, - деді ол.
Оның айтуынша, жасанды интеллект бұл процесте маңызды рөл атқарады. Болашақта қызметкерлер электрондық пошталарға жауап беруден бастап кездесулерге қатысуға дейінгі күнделікті тапсырмаларды орындау үшін мыңдаған цифрлық көмекшілерді пайдалана алады.
Ол, мысалы, Генри Форд конвейерінің енгізілуінің арқасында қысқартылған жұмыс апталары тарихта болғанын атап өтті. Бұл алты күндік жұмыс аптасынан бес күндік жұмыс аптасына көшуге мүмкіндік берді. Дегенмен, Zoom компаниясының бас директорының айтуынша, жасанды интеллекттің дамуы бұл процесті одан әрі жеделдетуі мүмкін.
Юань бұл жұмысты толығымен жою туралы емес екенін атап өтті. Адамдар бос уақытын демалу және әлеуметтену үшін пайдалана алады, сонымен бірге жаңа және қызықты жобаларды жүзеге асыра алады.
Ең оқылған:
