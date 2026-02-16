Жылыту маусымы: Қазақстанда көмір қоры 4,5 млн тоннадан асты
Барлық жылу орталықтары мен қазандықтарда 4,5 млн тоннадан астам көмір қоры бар.
Бүгiн 2026, 11:52
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Барлық жылу орталықтары мен қазандықтарда 4,5 млн тоннадан астам көмір қоры бар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7%-ға жоғары. Желтоқсан айында ол 5 млннан да артық болған. Бұл туралы ҚР Энергетика Вице-Министрі Сұңғат Есімханов орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жылыту маусымы бастылғаннан бастап 7,5 млн тонна көмір жопардан артық өңірлерге жеткізілді.
Жалпы, ағымдағы жылыту маусымында коммуналдық-тұрмыстық сектор мен халықтың көмірге деген қажеттілігі 7,46 млн тоннаны құрайды. Бүгінгі күні 7,68 млн тонна немесе жылдық жоспардың 103%-ы орындалды,-деді ол.
Жоспардан артық қор жинақталуы өңірлердегі ауа температурасының төмендеуіне байланысты жүзеге асқан.
Энергетика министрлігі өңір әкімдіктерімен, Қазақстан темір жолы ҰК» АҚ, көмір өндіруші кәсіпорындармен бірлесіп Республикалық штабтың күнделікті отырыстарын өткізуде.
Жауапты органдар көмір қорын қалыптастыру, тасымалдау және энергетикалық қауіпсіздікті сақтау бағытындағы шараларды күнделікті бақылауда ұстап отыр.
