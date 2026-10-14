Жылқыны көлікке байлап сүйреген жүргізуші жауапқа тартылды

14 Қазан 2026, 19:23
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
видеодан алынған кадр 14 Қазан 2026, 19:23
14 Қазан 2026, 19:23
203
Фото: видеодан алынған кадр

Әлеуметтік желілерде Шымкентте жүргізушінің жылқыны автокөлікке байлап, көлікпен сүйрегені түсірілген бейнежазба тарады.

Аталған жағдай бойынша полиция қызметкерлері тексеру жүргізіп, құқық бұзушының жеке басын анықтады. Тексеру барысында жылқыдан ешқандай жарақат анықталған жоқ.

Оқиғаға байланысты азамат жануарларға қатыгездік көрсету және оларды тасымалдау қағидаларын бұзу деректері бойынша жауапкершілікке тартылды.

Полиция азаматтарды жануарларды тасымалдау кезінде белгіленген талаптарды қатаң сақтауға және олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін әрекеттерге жол бермеуге шақырады.

Ең оқылған:

Наверх