Жыл қорытындысында әлемдік мұнай тапшылығы тәулігіне 1,7 млн баррельден асуы мүмкін
ХЭА болжамына сәйкес, 2026 жылы әлемдік мұнай тұтынуы өндіріс пен жеткізілім мүмкіндіктерінен озып кетуі ықтимал.
Халықаралық энергетикалық агенттік (ХЭА) әлемдік мұнай нарығына қатысты болжамын қайта қарап, 2026 жылы мұнайға деген сұраныс ұсыныстан тәулігіне 1,7 млн баррельден астам жоғары болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл туралы BAQ.KZ OilGazLook Telegram-арнасына сілтеме жасап хабарлайды.
Мұндай болжам әлемдік нарықта мұнай тапшылығы туындауы мүмкін екенін көрсетеді. Тұтынушылардың сұранысы мен қолжетімді мұнай көлемі арасындағы алшақтық тәулігіне 1,7 млн баррельден асады деп күтілуде.
Әлемдік мұнай нарығында сұраныс пен ұсыныс арақатынасы шикізат бағасының қалыптасуына тікелей әсер етеді. Егер сұраныс ұсыныстан тұрақты түрде жоғары болса, мұнай бағасына жоғары қысым түсуі мүмкін.
ХЭА болжамына сәйкес, 2026 жылы әлемдік мұнай тұтынуы өндіріс пен жеткізілім мүмкіндіктерінен озып кетуі ықтимал. Мұндай жағдайда нарық қатысушылары шикізат қорының жеткіліктілігі мен әлемдік экономиканың қажеттіліктерін ескеруі керек болады.
Осылайша, агенттіктің бағалауы бойынша, 2026 жыл әлемдік мұнай нарығында сұраныс ұсыныстан едәуір асып түсетін кезең болуы мүмкін.
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