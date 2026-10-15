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  • Журналист пен баспасөз қызметі қоғам күткен жауапты бере алып жүр ме?

Журналист пен баспасөз қызметі қоғам күткен жауапты бере алып жүр ме?

15 Қазан 2026, 16:55
АВТОР
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BAQ.KZ/Артем Чурсинов 15 Қазан 2026, 16:55
15 Қазан 2026, 16:55
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Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Қоғамның ақпаратқа сұранысын өтеуге не кедергі? Журналистер мен баспасөз қызметтері арасындағы байланысты қалай жақсартуға болады? Бұл сұрақтар Astana Media Week аясында BAQ.KZ алаңында өткен PR және медиа мамандары қауымдастығының төрағасы Ақерке Берлібаймен сұқбатқа арқау болды.

Әңгіме барысында ресми жауаптардың мазмұны, брифингтерде журналистердің сұрақ қою мүмкіндігі және баспасөз қызметтерінің жұмысын бағалау өлшемдері талқыланды. Сондай-ақ жасанды интеллектінің PR мамандарының жұмысына ықпалы мен адам жауапкершілігін қажет ететін міндеттер туралы сөз қозғалды.

Толығырақ BAQ.KZ бейнесұқбатынан көріңіз.

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