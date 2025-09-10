Жұмысшы мамандықтар жылы: ШҚО-да болашақ инженерлер қалай даярланып жатыр

Өскемен жоғары политехникалық колледжі Қазақстанда жарияланған Жұмысшы мамандықтар жылы-2025 шеңберінде баспасөз турын өткізудің басты алаңдарының біріне айналды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл іс-шара оқу орнының тұсаукесері ғана емес, цифрлық технологиялар, халықаралық стандарттар және индустриялық серіктестік кәсіптік білім беру жүйесін қалай өзгертіп, оны келесі деңгейге көтере алатынының нақты мысалын көрсету болып табылады.
Баспасөз туры болашақ мамандарының – цифрлық индустрияға, өнеркәсіптік автоматикаға, баламалы энергетикаға және жасанды интеллектке дайын жас мамандардың қалай құрылатынын өз көзімен көруге мүмкіндік алған БАҚ өкілдерін жинады.
Баспасөз турына қатысушылар колледждің заманауи шеберханалары мен зертханаларымен танысты: IT-орталық, электроника, мехатроника зертханалары (FESTO базасында), жылу техникасы, баламалы энергетика, жүз ангар үлгісіндегі оқу полигоны, сондай-ақ биіктік жұмыстарына арналған оқу полигоны.
WorldSkills халықаралық стандарттары бойынша жабдықталған орталықтар ерекше назар аударды, бұл студенттерге нақты өндіріске барынша жақын жағдайларда демонстрациялық емтихандарға дайындалуға мүмкіндік береді.
Біз тек білім беріп қана қоймаймыз — біз жұмысқа алғаш кіріскен күннен-ақ станок басында тұра алатын, өндірістегі басқару тақтасын іске қосатын немесе жасанды интеллект алгоритмдерін автоматтандыру жүйесіне кіріктіре алатын дайын мамандарды даярлаймыз, — деді колледж директоры Итай Исин.
Колледжде ұсынылған бірегей мамандықтардың бірі — "Ұшқышсыз ұшу аппараттарына қызмет көрсету". Өндірістік оқыту шебері Виталий Тихонов ауылшаруашылық жерлерін гербицидтермен және пестицидтермен автономды түрде өңдеуге қабілетті, белсенді заттардың шығынын едәуір төмендететін және аграрлық процестердің тиімділігін арттыратын агроөнеркәсіптік дронның мүмкіндіктерін көрсетті.
Бұл жай ғана дрон емес, бұл аграрлық сектордың цифрлық трансформациясының бөлігі. Біздің студенттер екінші курста маршруттарды бағдарламалауды, ЖИ-басқару жүйелерін бейімдеуді және агродеректерді нақты уақытта талдауды біледі, — деп атап өтті Тихонов.
Колледж Шығыс Қазақстанның ірі кәсіпорындарымен — «Казцинк», «Өскемен ЖЭО», «Силумин-Восток», «ҮМЗ»-мен белсенді ынтымақтасады.
Дәл осы жерде студенттер бірінші курстан бастап тәжірибеден өтеді. Тәсіл дуальды жүйеге негізделген: 20% теория және 80% практика нақты өндірісте.
Бүгінде білім экономикадан қалыс қала алмайды. Біздің серіктестеріміз тек кадрларға тапсырыс берушілер емес, олар білім беру процесінің тең авторлары. Олар шеберханаларға қойылатын талаптарды қалыптастырады, оқу жоспарларын әзірлеуге қатысады, жабдықтар ұсынады. Сондықтан біздің түлектер дайын болып қана қоймайды — олар өңірдің өндірістік процестеріне ендірілген. Жасанды интеллект, робототехника, тұрақты өндіріс-бұл футуристік презентациялардағы сөздер емес, біздің шеберхананың күнделікті шындығы. Біз "Қазақстан әлемді қуып жетіп қана қоймай, кадрлар даярлаудың өзіндік цифрлық мектебін қалыптастырады" дегенге сенімдіміз, - деді Колледж директоры Истай Исин.
Жаһандық цифрландыру жағдайында дәл осы Өскемен жоғары политехникалық колледжі экономиканың өсу нүктесіне, инновациялардың катализаторына және болашақ индустриясының тірегіне айналады.