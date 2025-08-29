"Жұмысшы мамандықтар жылы": Маңғыстау политехникалық колледжі заманауи жабдықтармен нығайды

Мемлекет басшысы жариялаған «Жұмысшы мамандықтар жылы» аясында кәсіптік-техникалық колледждердің материалдық базасы нығаюда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Соның бірі - Х. Өзбекғалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжі 25 өзекті мамандық бойынша ұлттық және халықаралық стандарттарға сай жылына 150-ге жуық жұмысшы маманды даярлайды. Оның дені заманауи техникалық және инженерлік бағыттарды қамтиды, деп хабарлайды Қоғамдық коммуникация орталығы.
Х. Өзбекғалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінде баспасөз туры өтті. Баспасөз туры аясында БАҚ өкілдері колледж базасындағы құзыреттілік орталықтары мен шеберханалар, FESTO мехатроникасы, электроника, 3D-прототиптеу, CAD инженерлік графикасы, робототехника, желілік және жүйелік әкімшілендіру зертханалары мен дәнекерлеу технологиясы, студенттердің өндірістік жобаларымен танысты.
Оқу орны республика бойынша он базалық колледждің қатарына енген. Колледж құрамында 40 оқу кабинеті, 10 зертхана және 10 арнайы жабдықталған шеберхана бар. Білім беру процесі өндірістік орта талаптарына бейімделген. Сондай-ақ, студенттерге халықаралық стандарттар бойынша кәсіби құзыреттіліктерді меңгеруге мүмкіндік жасалған.
Х. Өзбекғалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжі өңірдегі алғашқы салалық халықаралық аккредитациядан өткен оқу орны. Колледжіміздегі мамандар ұлттық және халықаралық стандарттарға сай даярланады. Оқу орны базасында IT-бағытты дамытуға арналған IT-Hub жұмыс істейді. Оқу үрдісінде BOPPS, CLIL, АКТ, интерактивті оқыту әдістері қолданылады. Сондай-ақ, колледж студенттері өндірістік тәжірибені өңіріміздің ірі кәсіпорындарында өткізеді. Олардың қатарында «Қаз Азот» АҚ, «Ақтау машина жасау зауытының» ЖШС, «КазТрансОйл» АҚ, «Каскор-Машзавод» АҚ, «Oil Services Company» ЖШС, «Актауский трасформаторный завод» ЖШС «Мангыстау-Имстальком» ЖШС «Мангистауский атомный энергетический комбинат» ЖШС «ADVER» ЖШС,ҚР ТЖМ МО «Төтенше жағдай департаменті», «DCG Aktau» ЖШС, «Mediana Services Limited», «A2 DESIGN» ЖШС, «Каспий су тұщыту заводы ЖШС» бар, - деді Х. Өзбекғалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінің директоры Зарипа Шолтанова.