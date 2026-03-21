Жұмыс созылып кетті: Тоқаев Үкіметке бу-газ жобасын қатаң бақылауға алуды тапсырды

Президент мәселені жеделдету керектігін айтты.

Бүгiн 2026, 13:43
Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев облыста салынып жатқан бу-газ қондырғысының құрылысын тездетуді тапсырды , деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

70 жылдан бері жөндеу жұмыстары жасалмаған Кентау жылу энергия орталығын жаңғыртуға қомақты қаржы бөлінді. Сондай-ақ тағы бір маңызды мәселе. Облыста салынып жатқан бу-газ қондырғысының құрылысын тездету керек. Жұмыс созылып кетті. Үкіметке және «Самұрық-Қазынаға» осы мәселені қатаң бақылауға алуды тапсырамын. Жалпы, аймақта түрлі өндіріс кәсіпорындары ашылып, жүздеген адам біртіндеп жұмыспен қамтылып жатыр. Мұның бәрі де – ел ішінде болып жатқан нақты жұмыстың көрінісі, - деді Президент.

Сондай-ақ ол аймақтар қуатты болса, мемлекет те мықты болатынын ескертті.

Мен әрдайым айтып жүремін: аймақтарымыз қуатты болса, мемлекет те мықты болады. Бұл біздің жетістіктеріміздің негізгі формуласы деп айтсақ, артық болмайды. Сондықтан өңірлердің экономикасын нығайтып, халықтың әл-ауқатын жақсарту мемлекеттің басты назарында тұратын стратегиялық мақсат болып қала бермек, - деді Мемлекет басшысы.

