Жүк көлігінің дөңгелегі жарылған: Павлодарда жұмысшы қаза тапты
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
8 Қыркүйек 2026, 23:55
БӨЛІСУ
8 Қыркүйек 2026, 23:558 Қыркүйек 2026, 23:55
44Фото: depositphotos.com
Павлодарда техникалық қызмет көрсету станциясының қызметкері жұмыс барысында қаза тапты. Оқиғаға байланысты еңбекті қорғау талаптарын бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Полицияның алдын ала мәліметінше, ер адам жүк көлігіне дөңгелек орнатып жатқан кезде дөңгелек жарылған. Салдарынан қызметкер ауыр жарақат алып, оқиға орнында көз жұмды.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.
Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.
Ең оқылған:
- 2027 жылы АЕК өседі, бірақ барлық жәрдемақы көбеймейді: Қандай төлемдер бұрынғы көрсеткішпен қалады?
- Алматыдағы жекеменшік мектептің 25 қызметкері жалақысын ала алмай жүр: Қарыз көлемі 30 млн теңгеге жуықтауы мүмкін
- Қазақстандықтарға бүгіннен бастап зейнетақы жинағын басқаруға жаңа мүмкіндік берілді
- Қазақстанда күн күрт суытады: Алдағы 3 күнге арналған ауа райы болжамы
- 21 жарылғыш құрылғы табылды: Электр желілеріне шабуыл жасаған күдікті іздестіріліп жатыр