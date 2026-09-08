Жүк көлігінің дөңгелегі жарылған: Павлодарда жұмысшы қаза тапты

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

8 Қыркүйек 2026, 23:55
АВТОР
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depositphotos.com 8 Қыркүйек 2026, 23:55
8 Қыркүйек 2026, 23:55
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Фото: depositphotos.com

Павлодарда техникалық қызмет көрсету станциясының қызметкері жұмыс барысында қаза тапты. Оқиғаға байланысты еңбекті қорғау талаптарын бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Полицияның алдын ала мәліметінше, ер адам жүк көлігіне дөңгелек орнатып жатқан кезде дөңгелек жарылған. Салдарынан қызметкер ауыр жарақат алып, оқиға орнында көз жұмды.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

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