ЖСДП Бұланды ауданының тұрғындарымен әлеуметтік мәселелерді талқылады
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиядан Құрылтай депутаттығына кандидаттар Макинск қаласындағы аудандық кітапханада Бұланды ауданының тұрғындарымен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Кездесуге Ілияс Жанғали мен Ару Алшынбай қатысты. Олар ЖСДП-ның «Прогресс жолындағы 20 белес» атты сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырып, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты мәселелерді тұрғындармен талқылады.
«Әр ауданның болашағы мемлекеттің өз азаматтарының пікірін қаншалықты тиімді еститініне байланысты. Біздің міндетіміз – партия бағдарламасын таныстырып қана қоймай, тұрғындармен кері байланыс орнату және адамдардың нақты қажеттіліктеріне негізделген шешімдер ұсыну», – деді Ілияс Жанғали.
Ол өз сөзінде өңірлік экономиканы дамыту, ауылдық елді мекендерді қолдау, инфрақұрылымды жаңғырту, жұмыс орындарын ашу және халықтың табысын арттыру мәселелерін көтерді.
Ал Ару Алшынбай білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігіне тоқталды.
«Әр адам жасына және тұрғылықты жеріне қарамастан, даму мүмкіндіктеріне, медициналық көмекке және әлеуметтік қолдауға тең дәрежеде қол жеткізуі тиіс. Бағдарламамыздың негізінде дәл осы ұстаным жатыр», – деді ол.
Кездесудің екінші бөлігінде тұрғындар жолдардың жағдайы, сумен жабдықтау, коммуналдық инфрақұрылым, медицина мамандарының тапшылығы, бейінді медициналық көмектің қолжетімділігі, жастардың жұмыспен қамтылуы, бюджеттік сала қызметкерлерінің жалақысы, шағын бизнесті қолдау, тұрғын үй және ауылдардағы интернет байланысының сапасына қатысты мәселелерді көтерді.
Кандидаттар мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына қоғамдық бақылауды күшейту және жергілікті деңгейде шешім қабылдауға азаматтардың қатысуын арттыруды қолдайтынын айтты. Кездесу қорытындысы бойынша партия өкілдері тұрғындардан түскен сұрақтар мен ұсыныстар жүйеленіп, одан әрі пысықтау үшін тиісті бағыттарға жолданатынын жеткізді.
Іс-шараға сондай-ақ қоғам өкілдері, жастар, еңбек ұжымдарының мүшелері және Бұланды ауданының тұрғындары қатысты.
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