Жомарт кенішi қасіретті оқиғадан кейін жұмысын қайта бастады

Ақпан айында жеті адам қаза тапқан Жомарт кенішіндегі обвалдан кейін өңірде кең көлемді тексеру жүргізіліп, осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында бірқатар шаралар қабылданды. Бұл туралы Ұлытау облысының әкімі Дастан Рыспеков ОКҚ-дағы баспасөз мәслихатында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әкімнің айтуынша, оқиғадан кейін екі ай бойы жұмыс істеген үкіметтік комиссия құрылды.
Тексеру нәтижелері бойынша тиісті нұсқамалар берілді. 45 іс-шарадан тұратын жоспар әзірленді: оның 29-ы орындалды, 16-сы – тұрақты түрде жүзеге асырылуда, – деді Рыспеков.
Әкімнің айтуынша, жұмыс бірнеше блокқа бөлінген: ғылыми-зерттеу әзірлемелері, жабдықты жаңғырту, персоналды оқыту және бақылауды күшейту. Ол алғаш рет кен орнындағы газдылық жағдайында тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған арнайы нұсқаулық енгізілгенін атап өтті.
Заманауи газталдағыштарды қолдану арқылы газ ортасын тәулік бойы бақылау ұйымдастырылды. Жедел ауа талдауы зертханасы құрылды, персонал толықтай позициялауға арналған белгілері бар шамдармен жабдықталды. Ұзындығы 15 шақырым болатын мониторинг жүйесі іске қосылды, қауіпті аймақтардың жылулық картасы енгізілді, – деп атап өтті өңір басшысы.
Рыспековтің айтуынша, кеніш шамамен бес айға тоқтатылған. Міндеттемелердің бір бөлігі орындалғаннан кейін кәсіпорын жұмысын қайта бастады, бірақ кейбір учаскелер әлі де жабық тұр.
Әкім жергілікті билік пен «Kazakhmys» компаниясы қаза тапқан жұмысшылардың отбасыларына жан-жақты көмек көрсеткенін айтты.
Әкімдік тарапынан психологиялық қолдау көрсетілді – 14 маман туыстарымен жұмыс істеді. Асыраушысынан айырылған жағдайда мемлекет тарапынан төленетін жәрдемақылар берілді, – деді Рыспеков.
«Kazakhmys» компаниясы ұжымдық келісімшарт аясында қосымша төлемдер жасаған.
Әр отбасы он жылдық жалақының 10 еселенген мөлшерін алды – бір марқұмға 90-нан 125 миллион теңгеге дейін. Корпорация сондай-ақ отбасылардың барлық несиелерін өтеп, егер балалар студент болса, олардың оқу ақысын төлейді, – деп нақтылады әкім.
Оның айтуынша, қолдау жалғасуда, ал кеніштегі барлық қауіпсіздік шаралары тұрақты бақылауда.