Жолдауды іске асыру: әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы қалай реттелмек?

Президент Жолдауында белгіленген міндеттерге сәйкес Үкімет тауар нарықтарында ашық және бәсекелестік жағдайлар туғызу үшін тиісті шаралар қабылдауда. Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы қалай реттелетіні жайлы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мәселен, 2024 жылғы желтоқсанда нарықтың ашық жұмыс істеу ережелерін орнату үшін бәсекелестік ортаны дамытуға бағытталған Биржалық сауда туралы заң қабылданды.
"Әлеуметтік маңызы бар биржалық тауар" ұғымы заңнамалық түрде енгізілді, ол энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шешуші маңызға ие. Бұл алыпсатарлықты жойып, бағаны ашық белгілеуге және отандық нарықты осы тауарлармен тұрақты қамтамасыз етуге кепілдік береді, - деп атап өтті Арман Шаққалиев.
Одан бөлек, әлеуметтік маңызы бар тауарлармен сауданы жүзеге асыруға уәкілетті биржаларды конкурстық іріктеу тетігі енгізілді. Бұл аффилиирленген құрылымдардың құрылуын болдырмайды және қатысушылардың сауда алаңдарына тең қол жеткізе алуына кепілдік береді.